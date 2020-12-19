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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1102110311041105

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:03

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:каким-то образом они дальше хакнули её вайбер

там в настройках нужно снимать показывать собеседнику свой ip
но если оставить улучшает качество связи
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:11

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:и назвала оставшиеся цифры

"Пока живут на свете дураки - обманом жить нам стало быть с руки" (с)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:35

  wtf написав:там в настройках нужно снимать показывать собеседнику свой ip
но если оставить улучшает качество связи

Мне что-то не верится что этого достаточно для взлома.
Аккаунт в Вайбер разве не привязан к номеру телефона?
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:42

  Flamingo написав:они предложили проверить номер карты с которой был сделан платёж и назвали первые 6 цыфер её карты (зная что это карта Эксима сделать это не сложно)

Не складно, але і не просто, бо треба одразу вгадати МПС та клас картки. Якщо хоча б
орієнтуватися, коли і кому вона була видана, то задача спрощується, але якщо дзвонити навмання, то ймовірність посередня. Тобто зловмисник має номер, знає, що це клієнт/працівник Сіми і ще якусь додаткову інформацію, наприклад, що людина не знімає увесь залишок у день ЗП на хліб.

  Flamingo написав:каким-то образом они дальше хакнули её вайбер, причём делали они это во время общения с ней и вуаля..."

Теж далеко не очевидна дія.

  Adast написав:
  wtf написав:там в настройках нужно снимать показывать собеседнику свой ip
но если оставить улучшает качество связи

Мне что-то не верится что этого достаточно для взлома.
Аккаунт в Вайбер разве не привязан к номеру телефона?

Це треба бути мегахакером: не будучи серед контактів клієнта ініціювати до нього дзвінок таким чином, щоб отримати його ip, але щоб клієнт нічого не помітив (я не спец по Вайберу, але виглядає сумнівно); клієнт має бути на білому ip з дірявим пристроєм; зловмисник у реальному часі безпомилково знаходить уразливість і одразу ж її успішно експлуатує; отримує на телефоні root і тоді йому вже нафіг не здалися ці телефонні розводи, бо він може і так отримати усі дані. Але таке буває лише у фільмах і це зовсім не рівень зек-банку.

Найімовірніший варіант, що слідом за номером картки вона продиктувала ще й "код активації новорічного бонуса".

Бонус для тих, хто дочитав - "тепла акція" від Сімби https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... rcard.html
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:16

ничего никому не диктовал и ни с кем не разговаривал,
деньги все равно украли через какой-то Moneytou
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:34

  J написав:ничего никому не диктовал и ни с кем не разговаривал,
деньги все равно украли через какой-то Moneytou


Так это встроенный сервис Вайбера для р2р переводов, привязанный к masterpass. Раз когда-то пользовался. В masterpass вроде до 999грн проходят без 3ДСекьюр
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:51

Re: Укрексiмбанк

  J написав:ничего никому не диктовал и ни с кем не разговаривал,
деньги все равно украли через какой-то Moneytou

То есть получается у Вас деньги украли с карт разных банков?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:52

  ingtrans написав:
  J написав:ничего никому не диктовал и ни с кем не разговаривал,
деньги все равно украли через какой-то Moneytou

То есть получается у Вас деньги украли с карт разных банков?

с 1 карты другого банка
J
 
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