там в настройках нужно снимать показывать собеседнику свой ip
но если оставить улучшает качество связи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:03
Re: Укрексiмбанк
там в настройках нужно снимать показывать собеседнику свой ip
но если оставить улучшает качество связи
КБ за открытие карты
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:11
Re: Укрексiмбанк
"Пока живут на свете дураки - обманом жить нам стало быть с руки" (с)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:35
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:42
Не складно, але і не просто, бо треба одразу вгадати МПС та клас картки. Якщо хоча б
орієнтуватися, коли і кому вона була видана, то задача спрощується, але якщо дзвонити навмання, то ймовірність посередня. Тобто зловмисник має номер, знає, що це клієнт/працівник Сіми і ще якусь додаткову інформацію, наприклад, що людина не знімає увесь залишок у день ЗП на хліб.
Теж далеко не очевидна дія.
Це треба бути мегахакером: не будучи серед контактів клієнта ініціювати до нього дзвінок таким чином, щоб отримати його ip, але щоб клієнт нічого не помітив (я не спец по Вайберу, але виглядає сумнівно); клієнт має бути на білому ip з дірявим пристроєм; зловмисник у реальному часі безпомилково знаходить уразливість і одразу ж її успішно експлуатує; отримує на телефоні root і тоді йому вже нафіг не здалися ці телефонні розводи, бо він може і так отримати усі дані. Але таке буває лише у фільмах і це зовсім не рівень зек-банку.
Найімовірніший варіант, що слідом за номером картки вона продиктувала ще й "код активації новорічного бонуса".
Бонус для тих, хто дочитав - "тепла акція" від Сімби
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:16
ничего никому не диктовал и ни с кем не разговаривал,
деньги все равно украли через какой-то Moneytou
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:34
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:51
Re: Укрексiмбанк
То есть получается у Вас деньги украли с карт разных банков?
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:52
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