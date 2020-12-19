Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:42

Flamingo написав: они предложили проверить номер карты с которой был сделан платёж и назвали первые 6 цыфер её карты (зная что это карта Эксима сделать это не сложно) они предложили проверить номер карты с которой был сделан платёж и назвали первые 6 цыфер её карты (зная что это карта Эксима сделать это не сложно)

Flamingo написав: каким-то образом они дальше хакнули её вайбер, причём делали они это во время общения с ней и вуаля..." каким-то образом они дальше хакнули её вайбер, причём делали они это во время общения с ней и вуаля..."

Adast написав: wtf написав: там в настройках нужно снимать показывать собеседнику свой ip

но если оставить улучшает качество связи там в настройках нужно снимать показывать собеседнику свой ipно если оставить улучшает качество связи

Мне что-то не верится что этого достаточно для взлома.

Аккаунт в Вайбер разве не привязан к номеру телефона? Мне что-то не верится что этого достаточно для взлома.Аккаунт в Вайбер разве не привязан к номеру телефона?

Не складно, але і не просто, бо треба одразу вгадати МПС та клас картки. Якщо хоча борієнтуватися, коли і кому вона була видана, то задача спрощується, але якщо дзвонити навмання, то ймовірність посередня. Тобто зловмисник має номер, знає, що це клієнт/працівник Сіми і ще якусь додаткову інформацію, наприклад, що людина не знімає увесь залишок у день ЗП на хліб.Теж далеко не очевидна дія.Це треба бути мегахакером: не будучи серед контактів клієнта ініціювати до нього дзвінок таким чином, щоб отримати його ip, але щоб клієнт нічого не помітив (я не спец по Вайберу, але виглядає сумнівно); клієнт має бути на білому ip з дірявим пристроєм; зловмисник у реальному часі безпомилково знаходить уразливість і одразу ж її успішно експлуатує; отримує на телефоні root і тоді йому вже нафіг не здалися ці телефонні розводи, бо він може і так отримати усі дані. Але таке буває лише у фільмах і це зовсім не рівень зек-банку.Найімовірніший варіант, що слідом за номером картки вона продиктувала ще й "код активації новорічного бонуса".Бонус для тих, хто дочитав - "тепла акція" від Сімби