Flamingo написав:они предложили проверить номер карты с которой был сделан платёж и назвали первые 6 цыфер её карты (зная что это карта Эксима сделать это не сложно)
Не складно, але і не просто, бо треба одразу вгадати МПС та клас картки. Якщо хоча б орієнтуватися, коли і кому вона була видана, то задача спрощується, але якщо дзвонити навмання, то ймовірність посередня. Тобто зловмисник має номер, знає, що це клієнт/працівник Сіми і ще якусь додаткову інформацію, наприклад, що людина не знімає увесь залишок у день ЗП на хліб.
Flamingo написав:каким-то образом они дальше хакнули её вайбер, причём делали они это во время общения с ней и вуаля..."
Теж далеко не очевидна дія.
Adast написав:
wtf написав:там в настройках нужно снимать показывать собеседнику свой ip но если оставить улучшает качество связи
Мне что-то не верится что этого достаточно для взлома. Аккаунт в Вайбер разве не привязан к номеру телефона?
Це треба бути мегахакером: не будучи серед контактів клієнта ініціювати до нього дзвінок таким чином, щоб отримати його ip, але щоб клієнт нічого не помітив (я не спец по Вайберу, але виглядає сумнівно); клієнт має бути на білому ip з дірявим пристроєм; зловмисник у реальному часі безпомилково знаходить уразливість і одразу ж її успішно експлуатує; отримує на телефоні root і тоді йому вже нафіг не здалися ці телефонні розводи, бо він може і так отримати усі дані. Але таке буває лише у фільмах і це зовсім не рівень зек-банку.
Найімовірніший варіант, що слідом за номером картки вона продиктувала ще й "код активації новорічного бонуса".
STIGA написав:Так это встроенный сервис Вайбера для р2р переводов, привязанный к masterpass.
получается мастерпасс с телефона лучше вообще удалить если есть вайбер либо запускать вайбер в отдельном пространстве у меня вайберу ограничен доступ к контактам постоянно, включаю только для вступления в группы по ссылке, а то если нет доступа там устроено так что вместо ссылки видно размазанный текст причем для всяких онлайн-магазинов, служб доставки, неизвестных контактов используется вайбер-клон
КБ за открытие карты
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Попробуйте получить/отправить деньги через этот сервис. Если первый раз, то ещё больше подтверждений и галочек с согласием. Там нельзя случайно что-то перевести. Как обычно всё упирается в "ну да, я передал какие-то цифры... но ничего никому не переводил"