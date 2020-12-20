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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 02:22
Сіма вторгувала
за Амстор 456 млн грн. Кредит був на 2 млрд.
«Мадера Девелопмент» стала переможцем аукціону з пропозицією 456 млн грн. Стартова ціна лота становила 283,5 млн грн.
Сам Ігор Мазепа зазначив, що придбані Concorde Capital активи можуть коштувати більш ніж удвічі дорожче.
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