«Мадера Девелопмент» стала переможцем аукціону з пропозицією 456 млн грн. Стартова ціна лота становила 283,5 млн грн.
Сам Ігор Мазепа зазначив, що придбані Concorde Capital активи можуть коштувати більш ніж удвічі дорожче.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 02:22
Сіма
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 21 гру, 2020 09:18
Шановний клієнте!
АТ "Укрексімбанк" ініціює внесення з 01.12.2020, з 07.12.2020, з 14.07.2020, з 28.12.2020, з 06.01.2020 змін до Умов договору про надання банківських та інших послуг. Ознайомитися з змінами можна у цьому Мобільному додатку і на Сайті Банку.
ОЦЕ так планування!
уважуха.
Але мабуть умови лише в гіршу (для клієнтів) і вигіднішу (для банку) сторони
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 21 гру, 2020 09:57
И что они планируют изменить в январе этого года и летом этого года ?
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