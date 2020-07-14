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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1103110411051106

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 02:22

Сіма вторгувала за Амстор 456 млн грн. Кредит був на 2 млрд.

«Мадера Девелопмент» стала переможцем аукціону з пропозицією 456 млн грн. Стартова ціна лота становила 283,5 млн грн.

Сам Ігор Мазепа зазначив, що придбані Concorde Capital активи можуть коштувати більш ніж удвічі дорожче.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:18

Шановний клієнте!
АТ "Укрексімбанк" ініціює внесення з 01.12.2020, з 07.12.2020, з 14.07.2020, з 28.12.2020, з 06.01.2020 змін до Умов договору про надання банківських та інших послуг. Ознайомитися з змінами можна у цьому Мобільному додатку і на Сайті Банку.



ОЦЕ так планування!
уважуха.
Але мабуть умови лише в гіршу (для клієнтів) і вигіднішу (для банку) сторони
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:57

  greenozon написав:... з 14.07.2020, з 06.01.2020 ...

И что они планируют изменить в январе этого года и летом этого года ?
mustbe
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  #<1 ... 1103110411051106
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