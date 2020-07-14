«Мадера Девелопмент» стала переможцем аукціону з пропозицією 456 млн грн. Стартова ціна лота становила 283,5 млн грн.
Сам Ігор Мазепа зазначив, що придбані Concorde Capital активи можуть коштувати більш ніж удвічі дорожче.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 02:22
Сіма
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 21 гру, 2020 09:18
Шановний клієнте!
АТ "Укрексімбанк" ініціює внесення з 01.12.2020, з 07.12.2020, з 14.07.2020, з 28.12.2020, з 06.01.2020 змін до Умов договору про надання банківських та інших послуг. Ознайомитися з змінами можна у цьому Мобільному додатку і на Сайті Банку.
ОЦЕ так планування!
уважуха.
Але мабуть умови лише в гіршу (для клієнтів) і вигіднішу (для банку) сторони
Додано: Пон 21 гру, 2020 09:57
И что они планируют изменить в январе этого года и летом этого года ?
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:41
да я лінивий кіт
думав колеги дослідять!
там кіпа документів
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:41
Тю. Так там усього 175 сторінок у документі - берете і елементарно знаходите усі зміни.
Востаннє редагувалось klug в Пон 21 гру, 2020 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:42
очима
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:46
Звісно! Клієнт має на пам'ять цитувати ДКБО з будь-якого місця. Якщо щось не сходиться - значить внесли зміни. Який сенс для банки якось спрощувати цей процес?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:26
высрали правила, можно паковать вещи.
так при чем п оговнокарте больше начисляют чем по инфинити ... по гвонокарте 1,5% начисляют после трат на 5 000, а по инфинити после трат на 25 000
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:03
klug
Внизу есть обзор изменений
Клуб анонимных свинорылов
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:33
Я к тому, что январь этого года был месяцев 11 назад )
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