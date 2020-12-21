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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:44
IMPRINTER написав:
https://bonus.eximb.com/topic/rules
высрали правила, можно паковать вещи.
так при чем п оговнокарте больше начисляют чем по инфинити ... по гвонокарте 1,5% начисляют после трат на 5 000, а по инфинити после трат на 25 000
Эт какой то позор ©
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valya
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:54
valya написав: IMPRINTER написав:
https://bonus.eximb.com/topic/rules
высрали правила, можно паковать вещи.
так при чем п оговнокарте больше начисляют чем по инфинити ... по гвонокарте 1,5% начисляют после трат на 5 000, а по инфинити после трат на 25 000
Эт какой то позор ©
Це краще ніж звісно бонус в Моєму банку.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:16
Квесторе_поверніться написав: valya написав: IMPRINTER написав:
https://bonus.eximb.com/topic/rules
высрали правила, можно паковать вещи.
так при чем п оговнокарте больше начисляют чем по инфинити ... по гвонокарте 1,5% начисляют после трат на 5 000, а по инфинити после трат на 25 000
Эт какой то позор ©
Це краще ніж звісно бонус в Моєму банку.
Все одно користі ніякої. Наприклад я, навіть якщо почну сплачувати цією карткоую все, що дає мені не більше ніж 1% в інших місцях, я все одно не назбираю навіть на 5000, не кажучи про 20.
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