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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1104110511061107

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:44

  IMPRINTER написав:https://bonus.eximb.com/topic/rules
высрали правила, можно паковать вещи.
так при чем п оговнокарте больше начисляют чем по инфинити ... по гвонокарте 1,5% начисляют после трат на 5 000, а по инфинити после трат на 25 000

Эт какой то позор ©
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:54

  valya написав:
  IMPRINTER написав:https://bonus.eximb.com/topic/rules
высрали правила, можно паковать вещи.
так при чем п оговнокарте больше начисляют чем по инфинити ... по гвонокарте 1,5% начисляют после трат на 5 000, а по инфинити после трат на 25 000

Эт какой то позор ©

Це краще ніж звісно бонус в Моєму банку.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:16

  Квесторе_поверніться написав:
  valya написав:
  IMPRINTER написав:https://bonus.eximb.com/topic/rules
высрали правила, можно паковать вещи.
так при чем п оговнокарте больше начисляют чем по инфинити ... по гвонокарте 1,5% начисляют после трат на 5 000, а по инфинити после трат на 25 000

Эт какой то позор ©

Це краще ніж звісно бонус в Моєму банку.

Все одно користі ніякої. Наприклад я, навіть якщо почну сплачувати цією карткоую все, що дає мені не більше ніж 1% в інших місцях, я все одно не назбираю навіть на 5000, не кажучи про 20.
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