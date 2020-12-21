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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1105110611071108>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:44

  IMPRINTER написав:https://bonus.eximb.com/topic/rules
высрали правила, можно паковать вещи.
так при чем п оговнокарте больше начисляют чем по инфинити ... по гвонокарте 1,5% начисляют после трат на 5 000, а по инфинити после трат на 25 000

Эт какой то позор ©
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:54

  valya написав:
  IMPRINTER написав:https://bonus.eximb.com/topic/rules
высрали правила, можно паковать вещи.
так при чем п оговнокарте больше начисляют чем по инфинити ... по гвонокарте 1,5% начисляют после трат на 5 000, а по инфинити после трат на 25 000

Эт какой то позор ©

Це краще ніж звісно бонус в Моєму банку.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:16

  Квесторе_поверніться написав:
  valya написав:
  IMPRINTER написав:https://bonus.eximb.com/topic/rules
высрали правила, можно паковать вещи.
так при чем п оговнокарте больше начисляют чем по инфинити ... по гвонокарте 1,5% начисляют после трат на 5 000, а по инфинити после трат на 25 000

Эт какой то позор ©

Це краще ніж звісно бонус в Моєму банку.

Все одно користі ніякої. Наприклад я, навіть якщо почну сплачувати цією карткоую все, що дає мені не більше ніж 1% в інших місцях, я все одно не назбираю навіть на 5000, не кажучи про 20.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:30

Сейчас ТАС izi 1% все

1% нормально, если нету альтернатив. Но сейчас в Ощада много отеделей. И izi как бы неплохо.
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:32

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:oops:[/quote]
Я к тому, что январь этого года был месяцев 11 назад )[/quote]



зоркій глаз!
соколіноє ОКО! :wink:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:03

не вижу смысла даже карты регать ...
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:20

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:не вижу смысла даже карты регать ...
вижу смысл в 100 грн. "новогодних" за регистрацию, которые тут таки обменять на окко, вог, эльдорадо ну или что-то аналогичное (пока есть выбор сертифов "пА100"). Как говорится: "с паршивой овцы хоть шерсти клок" ;(. А так конечно не программа а "унылое гoвнo"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:52

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:не вижу смысла даже карты регать ...
вижу смысл в 100 грн. "новогодних" за регистрацию, которые тут таки обменять на окко, вог, эльдорадо ну или что-то аналогичное (пока есть выбор сертифов "пА100"). Как говорится: "с паршивой овцы хоть шерсти клок" ;(. А так конечно не программа а "унылое гoвнo"

А вот интересно, по картам с полки и 0 на счету, при ее пополнении не срубят абонку за старую программу?
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:56

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:не вижу смысла даже карты регать ...
вижу смысл в 100 грн. "новогодних" за регистрацию, которые тут таки обменять на окко, вог, эльдорадо ну или что-то аналогичное (пока есть выбор сертифов "пА100"). Как говорится: "с паршивой овцы хоть шерсти клок" ;(. А так конечно не программа а "унылое гoвнo"

только VISA ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:58

  Pater написав:klug
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... vo/offers/

Внизу есть обзор изменений

Дякую. Аби вони ще у застосунок цей diff присилали, бо щотижня шлють, що "мі змінили ДКБО - ось новий документ, розбирайтесь".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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