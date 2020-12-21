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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:44
IMPRINTER написав:
https://bonus.eximb.com/topic/rules
высрали правила, можно паковать вещи.
так при чем п оговнокарте больше начисляют чем по инфинити ... по гвонокарте 1,5% начисляют после трат на 5 000, а по инфинити после трат на 25 000
Эт какой то позор ©
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valya
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:54
valya написав: IMPRINTER написав:
https://bonus.eximb.com/topic/rules
высрали правила, можно паковать вещи.
так при чем п оговнокарте больше начисляют чем по инфинити ... по гвонокарте 1,5% начисляют после трат на 5 000, а по инфинити после трат на 25 000
Эт какой то позор ©
Це краще ніж звісно бонус в Моєму банку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:16
Квесторе_поверніться написав: valya написав: IMPRINTER написав:
https://bonus.eximb.com/topic/rules
высрали правила, можно паковать вещи.
так при чем п оговнокарте больше начисляют чем по инфинити ... по гвонокарте 1,5% начисляют после трат на 5 000, а по инфинити после трат на 25 000
Эт какой то позор ©
Це краще ніж звісно бонус в Моєму банку.
Все одно користі ніякої. Наприклад я, навіть якщо почну сплачувати цією карткоую все, що дає мені не більше ніж 1% в інших місцях, я все одно не назбираю навіть на 5000, не кажучи про 20.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:30
Сейчас ТАС izi 1% все
1% нормально, если нету альтернатив. Но сейчас в Ощада много отеделей. И izi как бы неплохо.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:32
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Я к тому, что январь этого года был месяцев 11 назад )[/quote]
зоркій глаз!
соколіноє ОКО!
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:03
не вижу смысла даже карты регать ...
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:20
IMPRINTER написав:
не вижу смысла даже карты регать ...
вижу смысл в 100 грн. "новогодних" за регистрацию, которые тут таки обменять на окко, вог, эльдорадо ну или что-то аналогичное (пока есть выбор сертифов "пА100"). Как говорится: "с паршивой овцы хоть шерсти клок" ;(. А так конечно не программа а "унылое гoвнo"
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:52
Flamingo написав: IMPRINTER написав:
не вижу смысла даже карты регать ...
вижу смысл в 100 грн. "новогодних" за регистрацию, которые тут таки обменять на окко, вог, эльдорадо ну или что-то аналогичное (пока есть выбор сертифов "пА100"). Как говорится: "с паршивой овцы хоть шерсти клок" ;(. А так конечно не программа а "унылое гoвнo"
А вот интересно, по картам с полки и 0 на счету, при ее пополнении не срубят абонку за старую программу?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:56
Flamingo написав: IMPRINTER написав:
не вижу смысла даже карты регать ...
вижу смысл в 100 грн. "новогодних" за регистрацию, которые тут таки обменять на окко, вог, эльдорадо ну или что-то аналогичное (пока есть выбор сертифов "пА100"). Как говорится: "с паршивой овцы хоть шерсти клок" ;(. А так конечно не программа а "унылое гoвнo"
только VISA ?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:58
Дякую. Аби вони ще у застосунок цей diff присилали, бо щотижня шлють, що "мі змінили ДКБО - ось новий документ, розбирайтесь".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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