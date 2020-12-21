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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:00
J написав: Flamingo написав: IMPRINTER написав:
не вижу смысла даже карты регать ...
вижу смысл в 100 грн. "новогодних" за регистрацию, которые тут таки обменять на окко, вог, эльдорадо ну или что-то аналогичное (пока есть выбор сертифов "пА100"). Как говорится: "с паршивой овцы хоть шерсти клок" ;(. А так конечно не программа а "унылое гoвнo"
только VISA ?
Да
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:16
А в этой бонус-кабине есть вывод бонусов через пополнение мобильных, или как у ощада одни обещания?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:25
Вкладчик1234 написав:
А в этой бонус-кабине есть вывод бонусов через пополнение мобильных, или как у ощада одни обещания?
В настоящее время нету. Только от 100 грн. Вог, Окко, Эльдорадо, Простор, Эпицентр и т.п. Как будет дальше - ХЗ
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:56
Вкладчик1234 написав:
А в этой бонус-кабине есть вывод бонусов через пополнение мобильных, или как у ощада одни обещания?
Теперь за это комиссия 5%
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