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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1105110611071108

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:00

  J написав:
  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:не вижу смысла даже карты регать ...
вижу смысл в 100 грн. "новогодних" за регистрацию, которые тут таки обменять на окко, вог, эльдорадо ну или что-то аналогичное (пока есть выбор сертифов "пА100"). Как говорится: "с паршивой овцы хоть шерсти клок" ;(. А так конечно не программа а "унылое гoвнo"

только VISA ?

Да
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:16

А в этой бонус-кабине есть вывод бонусов через пополнение мобильных, или как у ощада одни обещания?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:25

  Вкладчик1234 написав:А в этой бонус-кабине есть вывод бонусов через пополнение мобильных, или как у ощада одни обещания?

В настоящее время нету. Только от 100 грн. Вог, Окко, Эльдорадо, Простор, Эпицентр и т.п. Как будет дальше - ХЗ
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:56

  Вкладчик1234 написав:А в этой бонус-кабине есть вывод бонусов через пополнение мобильных, или как у ощада одни обещания?

Теперь за это комиссия 5%
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:38

Re: Укрексiмбанк

это с tickets.ua у них совместное предпритие? как и у ОТП ? (Альфу не пользую, не скажу)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:48

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:вижу смысл в 100 грн. "новогодних" за регистрацию, которые тут таки обменять

Колеги!
А підкажіть - як on-line поповнити карту на 1 грн., бо не вистачає для реєстрації? :)
P.S. Графік роботи каси у відділенні не узгоджується з моїм робочим графіком, а банкоматів, що приймають готівку, у нас немає
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:00

  Sungsam написав:
  Flamingo написав:вижу смысл в 100 грн. "новогодних" за регистрацию, которые тут таки обменять

Колеги!
А підкажіть - як on-line поповнити карту на 1 грн., бо не вистачає для реєстрації? :)
P.S. Графік роботи каси у відділенні не узгоджується з моїм робочим графіком, а банкоматів, що приймають готівку, у нас немає

Так по р2р толкните скажем фарсом или пумбой с учетом комиса вашего тарифа карты - для приватки достаточно и просто 1 грн., а для депозитки или зарплатки несколько копеек сверху накиньте и будет вам счастие.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:24

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Так по р2р толкните

Так, дякую!
Очевидно, що моє запитання було зайвим. :(
P.S. Можливо комусь буде корисно - сертифікат "Епіцентру" дійсний до 2050 р.
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:29

  Sungsam написав:
  Flamingo написав:Так по р2р толкните

Так, дякую!
Очевидно, що моє запитання було зайвим. :(
P.S. Можливо комусь буде корисно - сертифікат "Епіцентру" дійсний до 2050 р.

Може його й використати неможливо,бо він фейковий?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Запилил таблицу EximBonus
mustbe
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