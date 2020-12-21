|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 00:20
Flamingo написав: IMPRINTER написав:
не вижу смысла даже карты регать ...
вижу смысл в 100 грн. "новогодних" за регистрацию, которые тут таки обменять на окко, вог, эльдорадо ну или что-то аналогичное (пока есть выбор сертифов "пА100"). Как говорится: "с паршивой овцы хоть шерсти клок" ;(. А так конечно не программа а "унылое гoвнo"
Дают за регистрацию в кабинете, или за каждую карту?
PS 100-гривневые ОККО уже выгребли
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1921
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 08:57
Тот же жалкий Изя даёт 1% на всё по обычной бесплатной бомж-карте.
А тут по инфиням стоимостью 5к дают тот же 1%, с кучей исключений, да ещё на протяжении месяца, да ещё фантиками.
Фантики - нормальные, ликвидные. Но 1% - это не серьёзно.
Форменное жлобство
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4983
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN
, Rainbow
, tarasum
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|