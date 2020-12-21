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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1106110711081109

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 00:20

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:не вижу смысла даже карты регать ...
вижу смысл в 100 грн. "новогодних" за регистрацию, которые тут таки обменять на окко, вог, эльдорадо ну или что-то аналогичное (пока есть выбор сертифов "пА100"). Как говорится: "с паршивой овцы хоть шерсти клок" ;(. А так конечно не программа а "унылое гoвнo"

Дают за регистрацию в кабинете, или за каждую карту?
PS 100-гривневые ОККО уже выгребли
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 08:57

Тот же жалкий Изя даёт 1% на всё по обычной бесплатной бомж-карте.
А тут по инфиням стоимостью 5к дают тот же 1%, с кучей исключений, да ещё на протяжении месяца, да ещё фантиками.
Фантики - нормальные, ликвидные. Но 1% - это не серьёзно.
Форменное жлобство
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