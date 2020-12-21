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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 00:20
Flamingo написав: IMPRINTER написав:
не вижу смысла даже карты регать ...
вижу смысл в 100 грн. "новогодних" за регистрацию, которые тут таки обменять на окко, вог, эльдорадо ну или что-то аналогичное (пока есть выбор сертифов "пА100"). Как говорится: "с паршивой овцы хоть шерсти клок" ;(. А так конечно не программа а "унылое гoвнo"
Дают за регистрацию в кабинете, или за каждую карту?
PS 100-гривневые ОККО уже выгребли
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M-Audio
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Додано: Вів 22 гру, 2020 08:57
Тот же жалкий Изя даёт 1% на всё по обычной бесплатной бомж-карте.
А тут по инфиням стоимостью 5к дают тот же 1%, с кучей исключений, да ещё на протяжении месяца, да ещё фантиками.
Фантики - нормальные, ликвидные. Но 1% - это не серьёзно.
Форменное жлобство
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mustbe
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:36
Сима это реально победитель в номинации "Кидок года"!
Может выберем один день и все вместе пойдем закроем карты - обвалим годовой план по премиум картам?! Может после этого они что-то начнут думать...
Как можно было придумать, уровнять %% кишмиш для премиум и бомж карт....?!
Небойсь ещё и пиаркампанию замутят "у нас есть 1% на все")))
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STIGA
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:44
"Ну что же, спи спокойно, позабытый кумир...."
Не вижу никакого смысла ехать дальше на сдохшей лошади. Постоянно рискуя не набрать обороты и влететь на конскую на абонку, которую этим одним процентом потом пол года отбивать надо будет.
Закрыл все карты (две инфини), страницу Эксима перевернул.
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DONALD
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:46
STIGA написав:
Сима это реально победитель в номинации "Кидок года"!
Может выберем один день и все вместе пойдем закроем карты - обвалим годовой план по премиум картам?! Может после этого они что-то начнут думать...Как можно было придумать, уровнять %% кишмиш для премиум и бомж карт.
...?!
Небойсь ещё и пиаркампанию замутят "у нас есть 1% на все")))
Всё намного хуже! Для бомж карт условия в 5 раз лучше, чем для инфинь.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:52
Причём даже зарегаться толком в этом недоразумении нельзя.
Присылают не бесплатный лукап, а 3дс на 1грн.
А если пополнить инфи на 1грн - наверняка нарисуют комис за обороты.
Да, надо закрывать весь зоопарк, ловить тут уже нечего
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mustbe
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:15
M-Audio написав:
Дают за регистрацию в кабинете, или за каждую карту?
PS 100-гривневые ОККО уже выгребли
Регистрируете каждую карту в отдельной кабине и получаете "отдельное счастье"
100гривневых уже нет ни Окко, ни Простора, ни Эпицентра.
Есть пока Эльдорадо. Пичалька
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:37
Flamingo написав:
100гривневых уже нет ни Окко, ни Простора, ни Эпицентра.
А где и как видно - доступен ли серт ?
Для этого надо в кабину зайти ?
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mustbe
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:44
mustbe написав: Flamingo написав:
100гривневых уже нет ни Окко, ни Простора, ни Эпицентра.
А где и как видно - доступен ли серт ?
Для этого надо в кабину зайти ?
Мало зайти в кабину, надо еще кликнуть на конкретный сертификат (кнопка "Детальніше"), и только потом внутри будет неактивная кнопка "Немає в наявності" (ну или если не закончились - даст заказать - будет активная кнопка "Замовити за 100 бонусів"). Тут по ходу реализован совсем иной принцип чем был в старом эксим-бонусе
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:50
Блин, только обнулил Алишкой уже умирающую карту...
Как бы тут прикупить 4 евро цента
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