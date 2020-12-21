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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:17
Re: Укрексiмбанк
Не,ну реальные кондомы..
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:24
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:26
мама дарагая! сама "бомбезна" програма, налітай торопісь йопта!
+50грн !
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Додано: Вів 22 гру, 2020 18:51
Кто тут спрашивал про "сотки" на ОККО - подвезли. Налетай.
ЗЫ. Там кстати и "сильпо-100" добавили. Думаю не надолго
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