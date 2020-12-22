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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:17
Re: Укрексiмбанк
Не,ну реальные кондомы..
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:24
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:26
мама дарагая! сама "бомбезна" програма, налітай торопісь йопта!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:51
Кто тут спрашивал про "сотки" на ОККО - подвезли. Налетай.
ЗЫ. Там кстати и "сильпо-100" добавили. Думаю не надолго
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:34
А комуналь є?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:48
нет. Комуналь вместе с бабитами канули в лету. Теперь тут рулят "львiвськi хлопи з тiкетсiв", а они по другим темам залипают
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 22 гру, 2020 22:42
Re: Укрексiмбанк
1% чистыми или грязными, кто-то выяснял?
Додано: Вів 22 гру, 2020 22:55
Ну это ж не деньги а сертифы. Новогоднюю сотку меняют на сертифы 1 к 1. Так что вангую что чистыми. Но даже так это не интересно в принципе
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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