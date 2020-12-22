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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1107110811091110

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:17

Re: Укрексiмбанк

Не,ну реальные кондомы..
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:24

  Яша написав:Не,ну реальные кондомы..


госбанк, а что вы хотели? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:26

мама дарагая! сама "бомбезна" програма, налітай торопісь йопта! :twisted: :twisted:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:51

Кто тут спрашивал про "сотки" на ОККО - подвезли. Налетай.
ЗЫ. Там кстати и "сильпо-100" добавили. Думаю не надолго :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Подякували: 1250 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:34

  Flamingo написав:Кто тут спрашивал про "сотки" на ОККО - подвезли. Налетай.
ЗЫ. Там кстати и "сильпо-100" добавили. Думаю не надолго :)

А комуналь є?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Кто тут спрашивал про "сотки" на ОККО - подвезли. Налетай.
ЗЫ. Там кстати и "сильпо-100" добавили. Думаю не надолго :)

А комуналь є?
нет. Комуналь вместе с бабитами канули в лету. Теперь тут рулят "львiвськi хлопи з тiкетсiв", а они по другим темам залипают
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Подякував: 93 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:42

Re: Укрексiмбанк

1% чистыми или грязными, кто-то выяснял?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:55

  cohan написав:1% чистыми или грязными, кто-то выяснял?

Ну это ж не деньги а сертифы. Новогоднюю сотку меняют на сертифы 1 к 1. Так что вангую что чистыми. Но даже так это не интересно в принципе
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5348
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Подякував: 93 раз.
Подякували: 1250 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:53

  Flamingo написав:Комуналь вместе с бабитами канули в лету. Теперь тут рулят "львiвськi хлопи з тiкетсiв", а они по другим темам залипают


да, при чухонцах все было круто ... как пришли бандеровцы

Організатор –ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРД ІНДАСТРІАЛ", зареєстроване відповідно до законодавства України та знаходиться за адресою: 79035, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 186.

карты можно выкинуть
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Подякував: 216 раз.
Подякували: 6025 раз.
 
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