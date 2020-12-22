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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:17
Не,ну реальные кондомы..
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Яша
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:24
Яша написав:
Не,ну реальные кондомы..
госбанк, а что вы хотели? )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Вів 22 гру, 2020 18:51
Кто тут спрашивал про "сотки" на ОККО - подвезли. Налетай.
ЗЫ. Там кстати и "сильпо-100" добавили. Думаю не надолго
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:34
Flamingo написав:
Кто тут спрашивал про "сотки" на ОККО - подвезли. Налетай.
ЗЫ. Там кстати и "сильпо-100" добавили. Думаю не надолго
А комуналь є?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:48
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
Кто тут спрашивал про "сотки" на ОККО - подвезли. Налетай.
ЗЫ. Там кстати и "сильпо-100" добавили. Думаю не надолго
А комуналь є?
нет. Комуналь вместе с бабитами канули в лету. Теперь тут рулят "львiвськi хлопи з тiкетсiв", а они по другим темам залипают
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:42
1% чистыми или грязными, кто-то выяснял?
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cohan
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:55
cohan написав:
1% чистыми или грязными, кто-то выяснял?
Ну это ж не деньги а сертифы. Новогоднюю сотку меняют на сертифы 1 к 1. Так что вангую что чистыми. Но даже так это не интересно в принципе
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Сер 23 гру, 2020 00:53
Flamingo написав:
Комуналь вместе с бабитами канули в лету. Теперь тут рулят "львiвськi хлопи з тiкетсiв", а они по другим темам залипают
да, при чухонцах все было круто ... как пришли бандеровцы Організатор –ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРД ІНДАСТРІАЛ", зареєстроване відповідно до законодавства України та знаходиться за адресою: 79035, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 186.
карты можно выкинуть
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
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IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 37828
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 6025 раз.
-
- Профіль
-
9
5
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