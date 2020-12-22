зачем выкладывать личные данные человека в публичный доступ?
может он абсолютно не причём к этой ситуации?
а так да - лучшая программа накрылась ... печалька ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 05:12
зачем выкладывать личные данные человека в публичный доступ?
может он абсолютно не причём к этой ситуации?
а так да - лучшая программа накрылась ... печалька ...
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 23 гру, 2020 10:29
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