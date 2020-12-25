зачем выкладывать личные данные человека в публичный доступ?
может он абсолютно не причём к этой ситуации?
а так да - лучшая программа накрылась ... печалька ...
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Додано: Сер 23 гру, 2020 05:12
зачем выкладывать личные данные человека в публичный доступ?
может он абсолютно не причём к этой ситуации?
а так да - лучшая программа накрылась ... печалька ...
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https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 23 гру, 2020 10:29
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:20
это не частные данные - а из открытого реестра юрлиц на сайте Минюста ...
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Pig Lives Matter
Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:39
Після переєстрації в ексім бонус на пошту має прийти типу Ви успішно зареєстровані а то щось нічого не виходить.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:02
Должна прийти ссылка с подтверждением мыла. Но она ни на что не влияет. Регистрация и без мыла проходит. Можно выбирать сертиф за 100, после чего скачать пдфку с его штрихкодом. Если мыло до этого подтвердить, то сертиф еще упадет и туда. Но можно и не подтверждать. Только для каждого нового акка надо новое мыло и, наверное, новый телефон. Телефон можно даже левый. Он ни на что не влияет совсем
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:09
сотку платят за регистрацию акка или за рестрацию карты?
мне что 8 акков регить?
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Pig Lives Matter
Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:23
Я так понял, что "сотку" дают именно за акк, а не за карту. Регистрация то не сложная . У меня 6 виз - 6 акков, ну и уже 6 сертифов. "Расчет окончен"
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:02
Если приватку пополнить на 1грн и тут же эту 1грн потратить на регистрацию -
вжарят на комис за активность ?
Или этот комис в минус не уходит ?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:39
Скажу сразу - приватки не имею поэтому все чисто теоретически. Эта гривна - она ведь списывается и сразу возвращается. То есть реально никакого списания нет - идет блок и разблок. Поэтому именно за регистрацию активности никакой не будет. Но подозреваю что активностью как раз могут посчитать то что эта гривна на счет упала. И опять таки - вы ее оставите там или потянете чем-нибудь - а вот это уж наверняка посчитают за активность. То есть повод для списания за активность уверен, что есть.
А по поводу списывают ли в минус - не скажу.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:42
Потому и боюсь трогать спящие пустые приватки.
100грн того не стоят
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