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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1108110911101111

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 05:12

зачем выкладывать личные данные человека в публичный доступ?
может он абсолютно не причём к этой ситуации?

а так да - лучшая программа накрылась ... печалька ... :lol:
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:29

  uaprofi написав:зачем выкладывать личные данные человека в публичный доступ?
Так данные же из открытого реестра.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:20

  uaprofi написав:зачем выкладывать личные данные человека в публичный доступ?
может он абсолютно не причём к этой ситуации?

а так да - лучшая программа накрылась ... печалька ... :lol:


это не частные данные - а из открытого реестра юрлиц на сайте Минюста ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:39

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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:02

  Квесторе_поверніться написав:Після переєстрації в ексім бонус на пошту має прийти типу Ви успішно зареєстровані а то щось нічого не виходить.

Должна прийти ссылка с подтверждением мыла. Но она ни на что не влияет. Регистрация и без мыла проходит. Можно выбирать сертиф за 100, после чего скачать пдфку с его штрихкодом. Если мыло до этого подтвердить, то сертиф еще упадет и туда. Но можно и не подтверждать. Только для каждого нового акка надо новое мыло и, наверное, новый телефон. Телефон можно даже левый. Он ни на что не влияет совсем
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100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:09

сотку платят за регистрацию акка или за рестрацию карты?
мне что 8 акков регить? :shock:
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:23

  IMPRINTER написав:сотку платят за регистрацию акка или за рестрацию карты?
мне что 8 акков регить? :shock:

Я так понял, что "сотку" дают именно за акк, а не за карту. Регистрация то не сложная ;). У меня 6 виз - 6 акков, ну и уже 6 сертифов. "Расчет окончен" ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:02

Если приватку пополнить на 1грн и тут же эту 1грн потратить на регистрацию -
вжарят на комис за активность ?
Или этот комис в минус не уходит ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:39

  mustbe написав:Если приватку пополнить на 1грн и тут же эту 1грн потратить на регистрацию -
вжарят на комис за активность ?
Или этот комис в минус не уходит ?

Скажу сразу - приватки не имею поэтому все чисто теоретически. Эта гривна - она ведь списывается и сразу возвращается. То есть реально никакого списания нет - идет блок и разблок. Поэтому именно за регистрацию активности никакой не будет. Но подозреваю что активностью как раз могут посчитать то что эта гривна на счет упала. И опять таки - вы ее оставите там или потянете чем-нибудь - а вот это уж наверняка посчитают за активность. То есть повод для списания за активность уверен, что есть.
А по поводу списывают ли в минус - не скажу.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:42

Потому и боюсь трогать спящие пустые приватки.
100грн того не стоят
mustbe
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