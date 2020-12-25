Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:39

mustbe написав: Если приватку пополнить на 1грн и тут же эту 1грн потратить на регистрацию -

вжарят на комис за активность ?

Или этот комис в минус не уходит ? Если приватку пополнить на 1грн и тут же эту 1грн потратить на регистрацию -вжарят на комис за активность ?Или этот комис в минус не уходит ?

Скажу сразу - приватки не имею поэтому все чисто теоретически. Эта гривна - она ведь списывается и сразу возвращается. То есть реально никакого списания нет - идет блок и разблок. Поэтому именно за регистрацию активности никакой не будет. Но подозреваю что активностью как раз могут посчитать то что эта гривна на счет упала. И опять таки - вы ее оставите там или потянете чем-нибудь - а вот это уж наверняка посчитают за активность. То есть повод для списания за активность уверен, что есть.А по поводу списывают ли в минус - не скажу.