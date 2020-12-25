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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1109111011111112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:18

Flamingo
В выписке этих операций нет. После блокировки 1 гривны сразу происходит reversal, а не credit операция
Клуб анонимных свинорылов
Pater
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:36

  Pater написав:В выписке этих операций нет

Захотят вжарить на комис - найдут или нарисуют.
Когда соперник играет краплёными картами - лучше с ним просто не играть.
mustbe
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  #<1 ... 1109111011111112
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