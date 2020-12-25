Flamingo
В выписке этих операций нет. После блокировки 1 гривны сразу происходит reversal, а не credit операция
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 11:18
Flamingo
В выписке этих операций нет. После блокировки 1 гривны сразу происходит reversal, а не credit операция
Клуб анонимных свинорылов
Додано: Суб 26 гру, 2020 11:36
Захотят вжарить на комис - найдут или нарисуют.
Когда соперник играет краплёными картами - лучше с ним просто не играть.
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