Flamingo
В выписке этих операций нет. После блокировки 1 гривны сразу происходит reversal, а не credit операция
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 11:18
Flamingo
В выписке этих операций нет. После блокировки 1 гривны сразу происходит reversal, а не credit операция
Клуб анонимных свинорылов
Додано: Суб 26 гру, 2020 11:36
Захотят вжарить на комис - найдут или нарисуют.
Когда соперник играет краплёными картами - лучше с ним просто не играть.
Додано: Нед 27 гру, 2020 17:19
Re: Укрексiмбанк
так шо, остается бизнес на открытии карт к 45 дневным депозитам и реге по 100 баллов /каждая?
Додано: Нед 27 гру, 2020 17:28
Ну бизнес скажем так себе - он актуален не дольше чем следующие 6-7 рабочих дня, поскольку приветственную сотку у симы дают только до грядущего рождества
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 27 гру, 2020 17:30
Додано: Нед 27 гру, 2020 17:42
Дел
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 27 гру, 2020 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 гру, 2020 17:57
Re: Укрексiмбанк
бизнес закончился: к депо только Мастер, а допка - виза - 100 грн
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