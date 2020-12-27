RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1109111011111112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:18

Flamingo
В выписке этих операций нет. После блокировки 1 гривны сразу происходит reversal, а не credit операция
Клуб анонимных свинорылов
Pater
Аватар користувача
 
Повідомлень: 161
З нами з: 10.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:36

  Pater написав:В выписке этих операций нет

Захотят вжарить на комис - найдут или нарисуют.
Когда соперник играет краплёными картами - лучше с ним просто не играть.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5039
З нами з: 27.12.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:19

Re: Укрексiмбанк

так шо, остается бизнес на открытии карт к 45 дневным депозитам и реге по 100 баллов /каждая?
cohan
 
Повідомлень: 621
З нами з: 27.09.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:28

  cohan написав:так шо, остается бизнес на открытии карт к 45 дневным депозитам и реге по 100 баллов /каждая?

Ну бизнес скажем так себе - он актуален не дольше чем следующие 6-7 рабочих дня, поскольку приветственную сотку у симы дают только до грядущего рождества
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5388
З нами з: 20.03.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 1265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:30

  cohan написав:так шо, остается бизнес на открытии карт к 45 дневным депозитам и реге по 100 баллов /каждая?

карту открыть сколько стоит ?
J
 
Повідомлень: 5130
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:42

Дел
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 27 гру, 2020 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5388
З нами з: 20.03.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 1265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:57

Re: Укрексiмбанк

бизнес закончился: к депо только Мастер, а допка - виза - 100 грн
cohan
 
Повідомлень: 621
З нами з: 27.09.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:34

Re: Укрексiмбанк

А кредитку можно зарегить в эксимбонус для +100?
Коллеги поделитесь кто куда 100 расходует? Шото по окко ерунда - только 1 серт и доплачивать на кассе. Я то пользую пэй сибасом, какой в этом серте смысл?
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1391
З нами з: 31.10.12
Подякував: 347 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:02

Re: Укрексiмбанк

можна і на валютній сотку зняти. якраз встиг
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3431
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:42

wolt450
Благодарю, есть две сотки по двум картам и аккам. Куда их пристроить?
Пробую 1соц.аптеку - почему то в списке адресов пишет что нет в городе, хотя их полно. Не обращать на это внимания? ПС. Видимо таки нету, есть соц.аптека
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1391
З нами з: 31.10.12
Подякував: 347 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1109111011111112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.