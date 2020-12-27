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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:09

  valya написав:wolt450
Благодарю, есть две сотки по двум картам и аккам. Куда их пристроить?
Пробую 1соц.аптеку - почему то в списке адресов пишет что нет в городе, хотя их полно. Не обращать на это внимания? ПС. Видимо таки нету, есть соц.аптека

Как вариант по Сильпо был сертификат на 100 грн.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:53

Re: Укрексiмбанк

Сильпо серты 100 успешно взяты
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valya
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Повідомлень: 1392
З нами з: 31.10.12
Подякував: 347 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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  #<1 ... 1110111111121113
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