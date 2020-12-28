Как вариант по Сильпо был сертификат на 100 грн.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 23:09
Как вариант по Сильпо был сертификат на 100 грн.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:53
Re: Укрексiмбанк
Сильпо серты 100 успешно взяты
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Додано: Вів 29 гру, 2020 00:07
Re: Укрексiмбанк
ну шо сказать, панове,
спасибо симе за 100 грн сертификат Сильпо напоследок, срок действия депозитной Visa как раз заканчивается.
Это увлекательный был аттракцион))
Кстати, в симе 1,1% на Заощадження со свободным снятием/пополнением.
Як на мене, то это для меня на 2ом месте после укргазовского Прозапаса с 1.5%
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:22
Речь про доллары ?
До чего народ довели - люди уже рады 1.1% )
ЗЫ. Всё, что меньше 2% - не интересно в принципе
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:32
mustbe да, речь про доллары. Просто нет альтернативы, довели нас)
ну реально радуюсь 1.1% со свободным снятием, особенно если сравнивать с приватом, ощадом, пумбой. В негосбанк я бы не рисковал временно размещать доллар на "сумму".
Если у вас есть варианты с 2% поделитесь пожалуйста)
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:38
Надо определиться: или гос, или 2%.
Понятно, что госы нормальные проценты не дадут.
Лично у меня вариантов с 2% нет.
Зато - есть у соседок )
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:10
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, напомните пожалуйта, оборот для активации считается по факту покупки или уже по проводке в выписке?
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