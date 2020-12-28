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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:09

  valya написав:wolt450
Благодарю, есть две сотки по двум картам и аккам. Куда их пристроить?
Пробую 1соц.аптеку - почему то в списке адресов пишет что нет в городе, хотя их полно. Не обращать на это внимания? ПС. Видимо таки нету, есть соц.аптека

Как вариант по Сильпо был сертификат на 100 грн.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:53

Re: Укрексiмбанк

Сильпо серты 100 успешно взяты
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valya
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:07

Re: Укрексiмбанк

ну шо сказать, панове,
спасибо симе за 100 грн сертификат Сильпо напоследок, срок действия депозитной Visa как раз заканчивается.

Это увлекательный был аттракцион))

Кстати, в симе 1,1% на Заощадження со свободным снятием/пополнением.
Як на мене, то это для меня на 2ом месте после укргазовского Прозапаса с 1.5%
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:22

  Andey написав:Кстати, в симе 1,1% на Заощадження со свободным снятием/пополнением.
Як на мене, то это для меня на 2ом месте после укргазовского Прозапаса с 1.5%

Речь про доллары ?
До чего народ довели - люди уже рады 1.1% )

ЗЫ. Всё, что меньше 2% - не интересно в принципе
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:32

mustbe да, речь про доллары. Просто нет альтернативы, довели нас)
ну реально радуюсь 1.1% со свободным снятием, особенно если сравнивать с приватом, ощадом, пумбой. В негосбанк я бы не рисковал временно размещать доллар на "сумму".

Если у вас есть варианты с 2% поделитесь пожалуйста)
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:38

  Andey написав:В негосбанк я бы не рисковал временно размещать доллар на "сумму".

Если у вас есть варианты с 2% поделитесь пожалуйста)

Надо определиться: или гос, или 2%.
Понятно, что госы нормальные проценты не дадут.

Лично у меня вариантов с 2% нет.
Зато - есть у соседок )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:10

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, напомните пожалуйта, оборот для активации считается по факту покупки или уже по проводке в выписке?
STIGA
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