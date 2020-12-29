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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 01:22
gorbatiuk_v написав: Andey написав:
Если у вас есть варианты с 2% поделитесь пожалуйста)
Конкорд
ну это же без свободного снятия (досрочка 0.1%) и больше фонда 7К стремно.
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