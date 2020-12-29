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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 01:22

  gorbatiuk_v написав:
  Andey написав:Если у вас есть варианты с 2% поделитесь пожалуйста)

Конкорд

ну это же без свободного снятия (досрочка 0.1%) и больше фонда 7К стремно.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 07:31

  Andey написав:
  gorbatiuk_v написав:
  Andey написав:Если у вас есть варианты с 2% поделитесь пожалуйста)

Конкорд

ну это же без свободного снятия (досрочка 0.1%) и больше фонда 7К стремно.

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  #<1 ... 1111111211131114
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