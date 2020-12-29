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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 01:22
gorbatiuk_v написав: Andey написав:
Если у вас есть варианты с 2% поделитесь пожалуйста)
Конкорд
ну это же без свободного снятия (досрочка 0.1%) и больше фонда 7К стремно.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 07:31
Andey написав: gorbatiuk_v написав: Andey написав:
Если у вас есть варианты с 2% поделитесь пожалуйста)
Конкорд
ну это же без свободного снятия (досрочка 0.1%) и больше фонда 7К стремно.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:46
Для тех, кто не спешил региться
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:40
IMPRINTER написав:
Для тех, кто не спешил региться
Ну так это РОЗЫГРЫШ. В сад.
Без гарантированного приза я не учавствую.
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Flamingo
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:30
Flamingo написав: IMPRINTER написав:
Для тех, кто не спешил региться
Ну так это РОЗЫГРЫШ. В сад.
Без гарантированного приза я не учавствую.
а где было написано до какого числа надо зарегить карту, чтоб получить сотку?
не вижу
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Pig Lives Matter
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IMPRINTER
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2
1
- Свинорил 100 lvl
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- Повідомлень: 37863
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 6031 раз.
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5
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:48
IMPRINTER написав: Flamingo написав: IMPRINTER написав:
Для тех, кто не спешил региться
Ну так это РОЗЫГРЫШ. В сад.
Без гарантированного приза я не учавствую.
а где было написано до какого числа надо зарегить карту, чтоб получить сотку?
не вижу
Лень искать, но точно помню до 7 января.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5436
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 1280 раз.
-
- Профіль
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