ну это же без свободного снятия (досрочка 0.1%) и больше фонда 7К стремно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 01:22
Додано: Сер 30 гру, 2020 07:31
На карте 2%
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:46
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:40
Ну так это РОЗЫГРЫШ. В сад. Без гарантированного приза я не учавствую.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:30
а где было написано до какого числа надо зарегить карту, чтоб получить сотку?
не вижу
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:48
Лень искать, но точно помню до 7 января.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:51
Там виза в рассылке прислала - мож кому сгодится у кого простаивают премиум карты
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