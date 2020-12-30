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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1111111211131114

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 01:22

  gorbatiuk_v написав:
  Andey написав:Если у вас есть варианты с 2% поделитесь пожалуйста)

Конкорд

ну это же без свободного снятия (досрочка 0.1%) и больше фонда 7К стремно.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 07:31

  Andey написав:
  gorbatiuk_v написав:
  Andey написав:Если у вас есть варианты с 2% поделитесь пожалуйста)

Конкорд

ну это же без свободного снятия (досрочка 0.1%) и больше фонда 7К стремно.

На карте 2%
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:23

  vollena71 написав: На карте 2%

Но только для доллара, для евро нет :(
Adast
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:46

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Для тех, кто не спешил региться



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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:40

  IMPRINTER написав:Для тех, кто не спешил региться

Ну так это РОЗЫГРЫШ. В сад. :( Без гарантированного приза я не учавствую.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:30

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:Для тех, кто не спешил региться

Ну так это РОЗЫГРЫШ. В сад. :( Без гарантированного приза я не учавствую.


а где было написано до какого числа надо зарегить карту, чтоб получить сотку?
не вижу
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:48

  IMPRINTER написав:
  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:Для тех, кто не спешил региться

Ну так это РОЗЫГРЫШ. В сад. :( Без гарантированного приза я не учавствую.


а где было написано до какого числа надо зарегить карту, чтоб получить сотку?
не вижу

Лень искать, но точно помню до 7 января.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:51

Там виза в рассылке прислала - мож кому сгодится у кого простаивают премиум карты :)

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50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:13

Нормально так банк почав НР

https://mil.in.ua/uk/news/antonov-vzyav ... ky-an-178/

контракт майже на 3ММ грн
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:16

  greenozon написав:Нормально так банк почав НР

https://mil.in.ua/uk/news/antonov-vzyav ... ky-an-178/

контракт майже на 3ММ грн

Поздравляю сотрудников и клиентов банка с наступившим 2021 годом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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