У эксима не полнофункциональное мобильное приложение. В веб-банкинге депозиты отображаются.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:51
У эксима не полнофункциональное мобильное приложение. В веб-банкинге депозиты отображаются.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:53
Re: Укрексiмбанк
ба більше! їх там навіть поповнювати можна!
але дуже хитро, без 100 не разобраца
жаль відкривати ще не можна в ІБ
+50грн !
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:08
Питання знатокам
закінчився депозит на днях, десь в 12+- прийшло уйму пушів на тел
зайшов в Ентер Ексім моб додаток, а їх там нема??!
WTF
PS в секції "Повідомлення" лише новини від банку, пушів там нема
+50грн !
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:25
все счета есть и депозитные тоже
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:57
Додано: Пон 04 січ, 2021 15:40
В вэб-ИБ есть, а в апликухе нема депозитов
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:59
автор вопроса не уточнил о том, что имеет ввиду моб.приложение ... в нет нет.
Учитыая, что веб-версии уже 17 лет, а мобильной всего ничего, то как-то по умолчанию воспринимается веб-версия.
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:46
А я вот решил не продлевать вэб-ИБ, даж 72грн/год не отдам Симе
Жду када в апликухе депо появятся
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:08
Раніше депозитні рахунки було видно на головній, пізніше нові депозити там перестали відображатися - в банку сказали, що це їхній баг, виправити не можна - на головну сторінку депозити підтягнути не можна. Але депозити можна знайти в іншій закладці веб-банкінгу.
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