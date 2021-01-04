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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:51

  justit написав:В EnterExim только карточные счета.
Депозита, %-в по нему не видно.
Это так задумано, или мне "повезло"?

У эксима не полнофункциональное мобильное приложение. В веб-банкинге депозиты отображаются.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:53

Re: Укрексiмбанк

  velvet написав:. В веб-банкинге депозиты отображаются.


ба більше! їх там навіть поповнювати можна!
але дуже хитро, без 100 не разобраца

жаль відкривати ще не можна в ІБ
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:08

Питання знатокам
закінчився депозит на днях, десь в 12+- прийшло уйму пушів на тел
зайшов в Ентер Ексім моб додаток, а їх там нема??!

WTF
PS в секції "Повідомлення" лише новини від банку, пушів там нема
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:25

  justit написав:В EnterExim только карточные счета.
Депозита, %-в по нему не видно.
Это так задумано, или мне "повезло"?


все счета есть и депозитные тоже
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:57

  IMPRINTER написав:все счета есть и депозитные тоже


В EnterExim ?
Где?

Головна - тут тільки картки
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justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:40

  justit написав:
  IMPRINTER написав:все счета есть и депозитные тоже


В EnterExim ?
Где?.....

В вэб-ИБ есть, а в апликухе нема депозитов :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:59

  clientage написав:
  justit написав:
  IMPRINTER написав:все счета есть и депозитные тоже


В EnterExim ?
Где?.....

В вэб-ИБ есть, а в апликухе нема депозитов :(


автор вопроса не уточнил о том, что имеет ввиду моб.приложение ... в нет нет.
Учитыая, что веб-версии уже 17 лет, а мобильной всего ничего, то как-то по умолчанию воспринимается веб-версия.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:46

А я вот решил не продлевать вэб-ИБ, даж 72грн/год не отдам Симе :)
Жду када в апликухе депо появятся
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:08

  justit написав:
  IMPRINTER написав:все счета есть и депозитные тоже

В EnterExim ?
Где?
Головна - тут тільки картки
Платежі та перекази
Онлайн обмін валют
Історія
Банкомати
.....

Раніше депозитні рахунки було видно на головній, пізніше нові депозити там перестали відображатися - в банку сказали, що це їхній баг, виправити не можна - на головну сторінку депозити підтягнути не можна. Але депозити можна знайти в іншій закладці веб-банкінгу.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 08:22

Re: Укрексiмбанк

Моя помилка.
Пишучи EnterExim я мав на увазі mobile application.
Забув, що web-версія так само зветься :-)
justit
 
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