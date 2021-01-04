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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:25

В Ексімбонусі підтвердив сертифікат...коли він прийде?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1795 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:28

  Квесторе_поверніться написав:В Ексімбонусі підтвердив сертифікат...коли він прийде?

Если подтверждали почту - должен сразу. Но даже если не подтверждали его все равно можно скажать в личном кабинете бонуса
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5478
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:45

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:его все равно можно скажать в личном кабинете бонуса

А яким макаром...не бачу як?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35796
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1795 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:56

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:его все равно можно скажать в личном кабинете бонуса

А яким макаром...не бачу як?

Особистий кабинет=>Мои замовлення
А у вас 100 баллов списалось? Вверху остаток 0 - горит?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5478
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:12

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:его все равно можно скажать в личном кабинете бонуса

А яким макаром...не бачу як?

Особистий кабинет=>Мои замовлення
А у вас 100 баллов списалось? Вверху остаток 0 - горит?

Дякую.
Зайшов в кошик, ще раз натиснув підтвердити і на пошту відіслали.
Жаль шо доларову Візу перевипустили на МС.
Що ще зауважив на мейл по якому Звіснобонус в Ощаді в Ексімі не захотіло реєструватись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35796
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1795 раз.
 
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  #<1 ... 1113111411151116
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