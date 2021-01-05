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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 16:25
В Ексімбонусі підтвердив сертифікат...коли він прийде?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 05 січ, 2021 16:28
Если подтверждали почту - должен сразу. Но даже если не подтверждали его все равно можно скажать в личном кабинете бонуса
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 05 січ, 2021 16:45
Re: Укрексiмбанк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 05 січ, 2021 16:56
Особистий кабинет=>Мои замовлення
А у вас 100 баллов списалось? Вверху остаток 0 - горит?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:12
Дякую.
Зайшов в кошик, ще раз натиснув підтвердити і на пошту відіслали.
Жаль шо доларову Візу перевипустили на МС.
Що ще зауважив на мейл по якому Звіснобонус в Ощаді в Ексімі не захотіло реєструватись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:39
скажу больше - даже если не подтверждали, мне так и прислали - сначала сертификат, потом подтвердил почту в письме рядом
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:55
Господа, а эксим абонку у кого списыал ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:01
По старих депозитних перекантованих в приватні абонки немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:23
Львовяне поленились нормально сделать.
Спасибо, что предупредили
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