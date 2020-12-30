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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 16:25
В Ексімбонусі підтвердив сертифікат...коли він прийде?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 січ, 2021 16:28
Квесторе_поверніться написав:
В Ексімбонусі підтвердив сертифікат...коли він прийде?
Если подтверждали почту - должен сразу. Но даже если не подтверждали его все равно можно скажать в личном кабинете бонуса
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 05 січ, 2021 16:45
Flamingo написав:
его все равно можно скажать в личном кабинете бонуса
А яким макаром...не бачу як?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 січ, 2021 16:56
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
его все равно можно скажать в личном кабинете бонуса
А яким макаром...не бачу як?
Особистий кабинет=>Мои замовлення
А у вас 100 баллов списалось? Вверху остаток 0 - горит?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 05 січ, 2021 17:12
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
его все равно можно скажать в личном кабинете бонуса
А яким макаром...не бачу як?
Особистий кабинет=>Мои замовлення
А у вас 100 баллов списалось? Вверху остаток 0 - горит?
Дякую.
Зайшов в кошик, ще раз натиснув підтвердити і на пошту відіслали.
Жаль шо доларову Візу перевипустили на МС.
Що ще зауважив на мейл по якому Звіснобонус в Ощаді в Ексімі не захотіло реєструватись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 січ, 2021 17:39
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
В Ексімбонусі підтвердив сертифікат...коли він прийде?
Если подтверждали почту - должен сразу. Но даже если не подтверждали его все равно можно скажать в личном кабинете бонуса
скажу больше - даже если не подтверждали, мне так и прислали - сначала сертификат, потом подтвердил почту в письме рядом
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cohan
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Додано: Вів 05 січ, 2021 19:55
Господа, а эксим абонку у кого списыал ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
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IMPRINTER
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:01
IMPRINTER написав:
Господа, а эксим абонку у кого списыал ?
По старих депозитних перекантованих в приватні абонки немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:23
Квесторе_поверніться написав:
Що ще зауважив на мейл по якому Звіснобонус в Ощаді в Ексімі не захотіло реєструватись.
Львовяне поленились нормально сделать.
Спасибо, что предупредили
Biden's Laptop Matters
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:11
Flamingo написав:
Там виза в рассылке прислала - мож кому сгодится у кого простаивают премиум карты
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Andrew75
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