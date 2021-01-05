у меня старая депозитка переведенная в частную - все есть
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 21:38
у меня старая депозитка переведенная в частную - все есть
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Вів 05 січ, 2021 21:40
Re: Укрексiмбанк
Вам наверное сюда -
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Зараз переглядають цей форум: Kevin, kostya77, Tegularius і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|