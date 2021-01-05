IMPRINTER написав:у меня старая депозитка переведенная в частную - все есть
Коли була в приватному вже перевипускалась?
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IMPRINTER написав:у меня старая депозитка переведенная в частную - все есть
Коли була в приватному вже перевипускалась?
да ...
первый раз депозитный перевыпукался в частный без абонки (старый) второй раз этот же частный перевыпускался в тот же частный в связи с окончанием годового срока первой карты третий раз этот частный перевыпускался в новый частный Премиум+ за 5000 грн. и смарт-абонкой
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