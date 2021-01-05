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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1114111511161117

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:38

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Господа, а эксим абонку у кого списыал ?

По старих депозитних перекантованих в приватні абонки немає.


у меня старая депозитка переведенная в частную - все есть
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:40

Re: Укрексiмбанк

  Andrew75 написав:А где находится этот “SkiPass Cashback”, в чат-боте Вайбера? Как на него попасть?

Вам наверное сюда - https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... kovel.html - там есть мануал, ну и визуально - вроде ссылки на ботов в телеге и вайбере
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:41

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:у меня старая депозитка переведенная в частную - все есть

Коли була в приватному вже перевипускалась?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:42

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:у меня старая депозитка переведенная в частную - все есть

Коли була в приватному вже перевипускалась?


да ...

первый раз депозитный перевыпукался в частный без абонки (старый)
второй раз этот же частный перевыпускался в тот же частный в связи с окончанием годового срока первой карты
третий раз этот частный перевыпускался в новый частный Премиум+ за 5000 грн. и смарт-абонкой
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 00:14

Господа, прочитав що робити платні візи зараз не вигідно з точки зору нової бонусної програми, вдповідно питання - який алгоритм отримання найдешевої (безкоштовної?) візи в цьому банчику :)

і ще цікаво чи усі візи беруть участь в новому ексімбонусі, чи обмежена к-сть
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 08:25

  greenozon написав:прийшло уйму пушів на тел
зайшов в Ентер Ексім моб додаток, а їх там нема??!

WTF
PS в секції "Повідомлення" лише новини від банку, пушів там нема

Питання досі актуальне.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 08:53

  greenozon написав:Господа, прочитав що робити платні візи зараз не вигідно з точки зору нової бонусної програми, вдповідно питання - який алгоритм отримання найдешевої (безкоштовної?) візи в цьому банчику :)
і ще цікаво чи усі візи беруть участь в новому ексімбонусі, чи обмежена к-сть

Розмістити депо від 50 тис. грн. (можна і "Оптимальний" на 7 днів), отримати безкоштовну депозитну МС і до неї випустити допку Visa за 100 грн. Це найдешевший варіант отримання картки Visa, безкоштовних немає. Беруть участь всі картки від Visa Classic (Visa Rewords) і вище по класу.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 08:58

  greenozon написав:Господа, прочитав що робити платні візи зараз не вигідно з точки зору нової бонусної програми, вдповідно питання - який алгоритм отримання найдешевої (безкоштовної?) візи в цьому банчику :)

і ще цікаво чи усі візи беруть участь в новому ексімбонусі, чи обмежена к-сть

Дорожная карта несложна-пройти мимо)
Если уж так хочется-беспОЩАД дает все тоже самое, но без депо и плат за карту. А за первый месяц еще и 2%, а на 1.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:23

guntherhouse777
В Ощада дають такі самі фантики у винагороду (сільпо, окко ...)?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:46

  V2 написав:guntherhouse777
В Ощада дають такі самі фантики у винагороду (сільпо, окко ...)?

можете сами посмотреть https://bonus.oschadbank.ua/catalog?sor ... tegory=all
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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