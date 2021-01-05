IMPRINTER написав:у меня старая депозитка переведенная в частную - все есть
Коли була в приватному вже перевипускалась?
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IMPRINTER написав:у меня старая депозитка переведенная в частную - все есть
Коли була в приватному вже перевипускалась?
да ...
первый раз депозитный перевыпукался в частный без абонки (старый) второй раз этот же частный перевыпускался в тот же частный в связи с окончанием годового срока первой карты третий раз этот частный перевыпускался в новый частный Премиум+ за 5000 грн. и смарт-абонкой
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greenozon написав:Господа, прочитав що робити платні візи зараз не вигідно з точки зору нової бонусної програми, вдповідно питання - який алгоритм отримання найдешевої (безкоштовної?) візи в цьому банчику і ще цікаво чи усі візи беруть участь в новому ексімбонусі, чи обмежена к-сть
Розмістити депо від 50 тис. грн. (можна і "Оптимальний" на 7 днів), отримати безкоштовну депозитну МС і до неї випустити допку Visa за 100 грн. Це найдешевший варіант отримання картки Visa, безкоштовних немає. Беруть участь всі картки від Visa Classic (Visa Rewords) і вище по класу.
greenozon написав:Господа, прочитав що робити платні візи зараз не вигідно з точки зору нової бонусної програми, вдповідно питання - який алгоритм отримання найдешевої (безкоштовної?) візи в цьому банчику
і ще цікаво чи усі візи беруть участь в новому ексімбонусі, чи обмежена к-сть
Дорожная карта несложна-пройти мимо) Если уж так хочется-беспОЩАД дает все тоже самое, но без депо и плат за карту. А за первый месяц еще и 2%, а на 1.