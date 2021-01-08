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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1115111611171118

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:24

Flamingo
Дякую! В такому разі в Укрексімі дійсно немає що робити! :(
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:37

а выход по п2п с депозитной или приватной карты - всё по прежнему? не тарифицируется?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:33

  uaprofi написав:а выход по п2п с депозитной или приватной карты - всё по прежнему? не тарифицируется?


чужой тянучкой ок, 0 стоит
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:50

а если деньги зашли сегодня на депозитку с МЗ и с валютообмена и если их сейчас снять в родном банкомате Eximа - овера ведь не будет?
ведь всё проведётся по любому не раньше понедельника?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлень: 4494
З нами з: 21.04.11
Подякував: 643 раз.
Подякували: 430 раз.
 
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  #<1 ... 1115111611171118
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