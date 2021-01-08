Flamingo
Дякую! В такому разі в Укрексімі дійсно немає що робити!
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:37
а выход по п2п с депозитной или приватной карты - всё по прежнему? не тарифицируется?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:33
Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:50
а если деньги зашли сегодня на депозитку с МЗ и с валютообмена и если их сейчас снять в родном банкомате Eximа - овера ведь не будет?
ведь всё проведётся по любому не раньше понедельника?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 09 січ, 2021 13:19
я 29го с валютообмена так выводил, 15000, все ок прошло,
но, конечно, могло уложиться в три раб дня
Эксимом пользуюсь нечасто, на овер не попадал, не скажу
хотя в бытность Бонуса постоянно засылал на карту перед транзакцией сумму и расплавичвался, овера не было, по идее, тут не такой проблемы
но на 100% не уверен
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