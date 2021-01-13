Додано: Чет 14 січ, 2021 00:17

ukrprom2014 написав: Самый убыточный по банковской системе за 11 месяцев 2020г:

Укрексимбанк - минус 3,765 млрд грн. Самый убыточный по банковской системе за 11 месяцев 2020г:Укрексимбанк - минус 3,765 млрд грн.

Никогда не понимал которые берут цЫфирь из баланса да еще и одну и пытаются на ее основе делать какие-то выводы. У нас разве не было чтобы в банки с нарисованными прибылями вводили ВА? Или наоборот убыточные банки существовали десятилетиями и продолжают существовать и сейчас... Лично доводилось на рубеже тысячелетия участвовать в "маски-шоу" (на стороне банка), когда чин при погонах в банке, чья годовая прибыль исчислялась ЧЕСТНЫМИ полутора сотней миллионов гривен (при курсе до 5) так нагловато заявил: "Да я щас вызову роту автоматчиков и вы все тут будете лежать мордой в снег". А все потому что сверху поступила команда: "Фас". И банк с валютой баланса более 1 млрд. грн. (по тем ценам) и еще со множеством интересных вещей на внебалансе - уничтожили за несколько месяцев. Так что прибыль - "то таке". Убытки кстати тоже