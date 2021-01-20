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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:04
XsanyaX написав:
Недавно звонили с Эксима, просили заполнить в бонусном кабинете паспортные данные и ИНН. Это типа теперь бонусы еще и налогом будут облагаться?
Нет - налоХи платят сами "тикетсы", но в налоХовую теперь будут на вас стучать - сколько вы доходу накосили
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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