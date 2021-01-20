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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1116111711181119

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:04

  XsanyaX написав:Недавно звонили с Эксима, просили заполнить в бонусном кабинете паспортные данные и ИНН. Это типа теперь бонусы еще и налогом будут облагаться?

Нет - налоХи платят сами "тикетсы", но в налоХовую теперь будут на вас стучать - сколько вы доходу накосили
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:39

  XsanyaX написав:Недавно звонили с Эксима, просили заполнить в бонусном кабинете паспортные данные и ИНН. Это типа теперь бонусы еще и налогом будут облагаться?


они и раньше облагались при старой программе ...
но платят поверх ... т.е. указанный кешбек 1-1,5% чистый

тока по старой программе он платил как конь - как %% по депо без персонализации одной суммой за всех ... а вот как щас будет непонятно - тут другой подрядчик.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:19

  IMPRINTER написав:как щас будет непонятно - тут другой подрядчик.

Не только не понятно, но ещё и даже не интересно - до того убогая программа
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