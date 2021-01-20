Нет - налоХи платят сами "тикетсы", но в налоХовую теперь будут на вас стучать - сколько вы доходу накосили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:04
Нет - налоХи платят сами "тикетсы", но в налоХовую теперь будут на вас стучать - сколько вы доходу накосили
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:39
они и раньше облагались при старой программе ...
но платят поверх ... т.е. указанный кешбек 1-1,5% чистый
тока по старой программе он платил как конь - как %% по депо без персонализации одной суммой за всех ... а вот как щас будет непонятно - тут другой подрядчик.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 19:19
Не только не понятно, но ещё и даже не интересно - до того убогая программа
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:24
ну че убогая ... +/- как у всех остальных ... пересичный на мандаринку накопит
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Pig Lives Matter
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