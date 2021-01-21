Додано: Чет 21 січ, 2021 23:44

IMPRINTER написав: mustbe написав: IMPRINTER написав: как щас будет непонятно - тут другой подрядчик. как щас будет непонятно - тут другой подрядчик.

Не только не понятно, но ещё и даже не интересно - до того убогая программа Не только не понятно, но ещё и даже не интересно - до того убогая программа



ну че убогая ... +/- как у всех остальных ... пересичный на мандаринку накопит ну че убогая ... +/- как у всех остальных ... пересичный на мандаринку накопит

С 1% на всё можно взять бесплатную кредитку, а не платную дебетку (не говоря уж о других вариантах). А для пересичных, которые об этом не знают, процесс получения и использования здешних карт слишком сложен.1,5% может и было бы интересно, но до этого порога не добраться.Меня почему-то не пускает в кабину, но я даже не пытаюсь восстановить доступ - незачем (варианты без обращения в поддержку пробовал, не работают).А кто подскажет такой момент: у меня подошёл срок оплаты за интернет-банк. Я думал, что на карте деньги есть, и платёж спишут. Когда мне пришла СМС не очень вразумительного содержания, я проверил, и понял, что денег там всё же не хватило, платёж не списали, и интернет-банк заблокировали. Я сразу же закинул сотню, думал, что по горячим следам абонплату спишут, и интернет-банк откроют, но спустя несколько дней всё так же не мог зайти. Это теперь само уже не починится?