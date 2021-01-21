Нет - налоХи платят сами "тикетсы", но в налоХовую теперь будут на вас стучать - сколько вы доходу накосили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:04
Нет - налоХи платят сами "тикетсы", но в налоХовую теперь будут на вас стучать - сколько вы доходу накосили
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:39
они и раньше облагались при старой программе ...
но платят поверх ... т.е. указанный кешбек 1-1,5% чистый
тока по старой программе он платил как конь - как %% по депо без персонализации одной суммой за всех ... а вот как щас будет непонятно - тут другой подрядчик.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 19:19
Не только не понятно, но ещё и даже не интересно - до того убогая программа
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:24
ну че убогая ... +/- как у всех остальных ... пересичный на мандаринку накопит
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 21 січ, 2021 23:44
С 1% на всё можно взять бесплатную кредитку, а не платную дебетку (не говоря уж о других вариантах). А для пересичных, которые об этом не знают, процесс получения и использования здешних карт слишком сложен.
1,5% может и было бы интересно, но до этого порога не добраться.
Меня почему-то не пускает в кабину, но я даже не пытаюсь восстановить доступ - незачем (варианты без обращения в поддержку пробовал, не работают).
А кто подскажет такой момент: у меня подошёл срок оплаты за интернет-банк. Я думал, что на карте деньги есть, и платёж спишут. Когда мне пришла СМС не очень вразумительного содержания, я проверил, и понял, что денег там всё же не хватило, платёж не списали, и интернет-банк заблокировали. Я сразу же закинул сотню, думал, что по горячим следам абонплату спишут, и интернет-банк откроют, но спустя несколько дней всё так же не мог зайти. Это теперь само уже не починится?
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