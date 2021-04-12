Ваша таблиця не покаже чи дійсно Вам відкрили те, що прописано у договорі і чи дійсно воно відкрилося (бо тут марудна система з автоматичним списанням з одного рахунку на інший), а накосячити тут уміють. Тому перегляд - це вже краще, ніж нічого.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 01:06
Ваша таблиця не покаже чи дійсно Вам відкрили те, що прописано у договорі і чи дійсно воно відкрилося (бо тут марудна система з автоматичним списанням з одного рахунку на інший), а накосячити тут уміють. Тому перегляд - це вже краще, ніж нічого.
Додано: Чет 01 кві, 2021 01:17
Додано: Чет 01 кві, 2021 10:43
добре що і так, надіюсь далі будуть розввивати і дадуть можливість і докидати і відкривати і усі решту бананів з помідорами
а по факту - сама важлива інфа по депошках - чи є лонгація, бо тут це ціла процедура із походом в банк, написанням заяви і т ітп
і головне вчасно
Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:05
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-УКРАИНСКИ: КАК ИЗ УКРЭКСИМА ВЫДОИЛИ $3 МЛРД.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:28
Додано: Вів 13 кві, 2021 08:20
Шановні Клієнти!
Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.
Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.
ПС. Эт подстраховка на интерченж? Или оптимизация корреспондентских щитофф?
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