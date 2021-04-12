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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 01:06

  M-Audio написав:
  greenozon написав:із хороших новин -додаток почав показувати депозити

Поповнити чи створити не дає все одно. А подивитись - то таке. На що там дивитись? В мене таблиця Excel є, там зручніше.

Ваша таблиця не покаже чи дійсно Вам відкрили те, що прописано у договорі і чи дійсно воно відкрилося (бо тут марудна система з автоматичним списанням з одного рахунку на інший), а накосячити тут уміють. Тому перегляд - це вже краще, ніж нічого.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 01:17

  klug написав:Тому перегляд - це вже краще, ніж нічого.


кстати про появление депозита в приложухе у меня бывало что прямо в отделение при оформлении отобразился депо, а было что ближе к 9 вечера, даже волноваться начал...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:43

  M-Audio написав:
  greenozon написав:із хороших новин -додаток почав показувати депозити

Поповнити чи створити не дає все одно. А подивитись - то таке. На що там дивитись? В мене таблиця Excel є, там зручніше.


добре що і так, надіюсь далі будуть розввивати і дадуть можливість і докидати і відкривати і усі решту бананів з помідорами :)

а по факту - сама важлива інфа по депошках - чи є лонгація, бо тут це ціла процедура із походом в банк, написанням заяви і т ітп
і головне вчасно
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:05

ОГРАБЛЕНИЕ ﻿ПО-УКРАИНСКИ: КАК ИЗ УКРЭКСИМА ВЫДОИЛИ $3 МЛРД.

https://project.liga.net/projects/ukreximbank/
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:28

  kluychkooleg написав:
https://project.liga.net/projects/ukreximbank/


ну хоть напомнили откуда у Земели и прочих грошы
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:20

Шановні Клієнти!
Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.

Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.

ПС. Эт подстраховка на интерченж? Или оптимизация корреспондентских щитофф?
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:50

  clientage написав:Или оптимизация корреспондентских щитофф?

Розводять на платну візу? Загалом, хоч десь Сіма перша - не знаю іншого банку з таким кидаловом.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:57

  clientage написав:Шановні Клієнти!
Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.

Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.

ПС. Эт подстраховка на интерченж? Или оптимизация корреспондентских щитофф?


у Юнекса недавно разве не то же самое было?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:03

  cohan написав:
  clientage написав:Шановні Клієнти!
Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.

Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.

ПС. Эт подстраховка на интерченж? Или оптимизация корреспондентских щитофф?


у Юнекса недавно разве не то же самое было?

Нее, ну сравнили супер-пупер банку, заточенную под внешнеторговую деятельность и малыша Православного, правда превратившегося в миленького дракошу :P :P

ПС. В еврозоне менять евро через доллар! Звучит дико. Бедная старушка Ангела :mrgreen:
clientage
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