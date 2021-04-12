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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 01:06
M-Audio написав: greenozon написав:
із хороших новин -додаток почав показувати депозити
Поповнити чи створити не дає все одно. А подивитись - то таке. На що там дивитись? В мене таблиця Excel є, там зручніше.
Ваша таблиця не покаже чи дійсно Вам відкрили те, що прописано у договорі і чи дійсно воно відкрилося (бо тут марудна система з автоматичним списанням з одного рахунку на інший), а накосячити тут уміють. Тому перегляд - це вже краще, ніж нічого.
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klug
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Додано: Чет 01 кві, 2021 01:17
klug написав:
Тому перегляд - це вже краще, ніж нічого.
кстати про появление депозита в приложухе у меня бывало что прямо в отделение при оформлении отобразился депо, а было что ближе к 9 вечера, даже волноваться начал...
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uaprofi
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Додано: Чет 01 кві, 2021 10:43
M-Audio написав: greenozon написав:
із хороших новин -додаток почав показувати депозити
Поповнити чи створити не дає все одно. А подивитись - то таке. На що там дивитись? В мене таблиця Excel є, там зручніше.
добре що і так, надіюсь далі будуть розввивати і дадуть можливість і докидати і відкривати і усі решту бананів з помідорами
а по факту - сама важлива інфа по депошках - чи є лонгація, бо тут це ціла процедура із походом в банк, написанням заяви і т ітп
і головне вчасно
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greenozon
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:05
https://project.liga.net/projects/ukreximbank/
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:28
kluychkooleg написав:
https://project.liga.net/projects/ukreximbank/
ну хоть напомнили откуда у Земели и прочих грошы
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cohan
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Додано: Вів 13 кві, 2021 08:20
Шановні Клієнти!
Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.
Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.
ПС. Эт подстраховка на интерченж? Или оптимизация корреспондентских щитофф?
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clientage
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Додано: Вів 13 кві, 2021 11:50
clientage написав:
Или оптимизация корреспондентских щитофф?
Розводять на платну візу? Загалом, хоч десь Сіма перша - не знаю іншого банку з таким кидаловом.
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klug
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Додано: Вів 13 кві, 2021 15:57
clientage написав:
Шановні Клієнти!
Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.
Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро
, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa
- у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.
ПС. Эт подстраховка на интерченж? Или оптимизация корреспондентских щитофф?
у Юнекса недавно разве не то же самое было?
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cohan
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Додано: Вів 13 кві, 2021 16:03
cohan написав: clientage написав:
Шановні Клієнти!
Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.
Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро
, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa
- у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.
ПС. Эт подстраховка на интерченж? Или оптимизация корреспондентских щитофф?
у Юнекса недавно разве не то же самое было?
Нее, ну сравнили супер-пупер банку, заточенную под внешнеторговую деятельность и малыша Православного, правда превратившегося в миленького дракошу
ПС. В еврозоне менять евро через доллар! Звучит дико. Бедная старушка Ангела
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clientage
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