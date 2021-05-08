|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 тра, 2021 09:25
Re: Укрексiмбанк
Поповнив собі телефон з доларової картки. 2% комісія. Раніше такого не було.
Додано: Суб 01 тра, 2021 12:01
ricardo
Раніше комісія була 1% за платіж не у валюті картки. Можливо, 2% ще враховують курсову різницю, після проведення платежу по рахунку сума списання відкоректується.
Додано: Суб 01 тра, 2021 12:06
Re: Укрексiмбанк
Додано: Суб 01 тра, 2021 13:36
Re: Укрексiмбанк
Валютні ставки знов вниз
Додано: Суб 08 тра, 2021 09:57
Шановні Клієнти!
Звертаємо Вашу увагу, що з 01.06.2021 буде підвищено плату за переказ коштів у Мобільному додатку Enter EXIM з карток Укрексімбанку на картки інших банків до 7 грн. за переказ*.
Для Тарифних пакетів "Кредитка", "Кредитка для військовослужбовців" тариф за переказ коштів у Мобільному додатку Enter EXIM з карток Укрексімбанку на картки інших банків буде встановлено у розмірі 2% + 7 грн., а за переказ коштів з карток Укрексімбанку через інші сервіси крім Мобільного додатку Enter EXIM - 2% + 10 грн. відповідно.
* Для усіх Тарифних пакетів, крім Тарифних пакетів "Кредитка", "Кредитка для військовослужбовців".
Додано: Суб 08 тра, 2021 11:03
Додано: Суб 08 тра, 2021 23:01
Зараз переглядають цей форум: ramaz, uavasylynka і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|